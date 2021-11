GF Vip 2021, Alex Belli reagisce alle foto di Delia Duran con Simone Bonaccorsi: “Molta amicizia” (video)

Alex Belli, nel corso dell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, in onda, stasera, lunedì 29 novembre, ha avuto di visionare, per la prima volta, le immagini della moglie Delia Duran in compagnia di Simone Bonaccorsi. I due modelli si sono incontrati, lo scorso sabato, a Torino, durante una fiera dedicata agli abiti da sposa. L’attore non è rimasto particolarmente sorpreso delle immagini che mercoledì saranno pubblicate sul settimanale ‘Chi’. I baci, gli abbracci, gli sguardi complici sembrano non impensierire il gieffino:

Lo so, lo conosco. Sta con una mia amica. Stanno veramente molto bene insieme. Si amano. L’ho preso per fare una campagna a settembre.

Il protagonista di ‘Centovetrine’ difende a spada tratta il suo rapporto speciale con Soleil Sorge senza sminuire il matrimonio con la modella venezuelana che, ad oggi, la donna della sua vita:

Non cado in questa cosa. So che c’è molta amicizia. Si questa cosa qui non posso dirti che conoscendo Simo e conoscendo Delia il rapporto è quello. Finché non vedo un’altra cosa. E’ un dietro le quinte di una sfilata. Non posso non difendere l’amicizia qui con Sole. Simone ha un grandissimo rispetto per la nostra relazione, ci ha conosciuti. Non posso vederla altrimenti.

Alex resta convinto in merito al suo pensiero… ma Delia ha manifestato comunque una certa inquietudine davanti alla vicinanza con Soleil. #GFVIP pic.twitter.com/uIXXlIBRx7 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 29, 2021