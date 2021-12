GF Vip 2021, Alessandro Basciano si dichiara a Soleil Sorge: “Mi piaci”

Ad una settimana dal suo ingresso nella casa del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, Alessandro Basciano sembra aver ben chiaro le idee su una delle sue compagne d’avventura da far capitolare nei prossimi giorni. Se, da un lato, Sophie Codegoni, rappresenta il prototipo di donna dal punto di vista fisico, Soleil Sorge, invece, incarna alla perfezione la ragazza, con carattere, che vorrebbe al proprio fianco.

Nelle scorse ore, l’ex protagonista di ‘Temptation Island’ ha portato avanti un corteggiamento serrato nei confronti dell’influencer con tanto di vera e propria dichiarazione d’amore:

Questo sono io, non è vero che voglio giocare. Il fatto è che se mi avvicino io a una di voi pensano tutti male, se lo fa un altro nessuno dice nulla. Ti assicuro che non gioco, perché se mi piace una persona, mi piace e basta. Perché secondo te non mi piaci tu? E ok che ripeti che sei fuori dai giochi, ma lascia stare questo. Sei una persona che mi prende molto di testa, perché sai parlare, sei sveglia, forte. Tu non sei fuori dai giochi, tu mi piaci. C’ho provato solo con te praticamente.

La ragazza, ancora una volta, ribadisce di essere innamorata di un altro ragazzo. Non ha intenzione di cedere alle sue avances:

Guarda che sono davvero fuori dal gioco in questo senso. Sono impegnata e sai perché mi ritengo fuori da queste dinamiche? Perché sono innamorata. Poi sono fuori dai giochi perché leggo troppo bene in determinati giochi come i tuoi.

Ad oggi, però, l’ex tentatore non ha intenzione di mollare la presa:

Tu sei innamorata di un altro fuori? Ma cosa stai a dì? Ma sei pazza? Se tu sei innamorata di questa persona non ti baciavi con un altro. Ah baciavi Alex Belli per gioco e amicizia? Smettila che era tutto reale. Se la mia ragazza si bacia così con un altro la lascio subito. E smettila di dire che gioco. Vuoi vedere come so giocare? Bene, te lo faccio vedere, iniziamo a giocare da domani, ma io e te…

