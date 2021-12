Gossip: le notizie del 9 dicembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi giovedì 9 dicembre 2021

Marina La Rosa, intervistata dal settimanale ‘Chi’, in edicola questa settimana, ha commentato la partecipazione di Soleil Sorge al ‘Grande Fratello Vip 6‘. Le due donne, infatti, si sono incontrate qualche tempo fa in qualità di naufraghe de ‘L’Isola dei Famosi’:

Soleil è un personaggio stupendo che nella casa funziona benissimo, è molto giovane e deve far ancora pace con le tante personalità che albergano dentro di lei. Proprio per questo viene fuori il quadro di una persona poco gradevole. Gli altri coinquilini se ne sono accorti, fuori non ancora. O non del tutto.