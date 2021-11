Gossip: le notizie del 7 novembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi domenica 7 novembre 2021

Ospite di ‘Casa Chi’, la trasmissione, condotta da Rosalinda Cannavò, sui social ufficiali della rivista di Alfonso Signorini, Pago, ex marito di Miriana Trevisan, ha svelato, per la prima volta, la reazione del figlio al legame tra la mamma e Nicola Pisu instaurato all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 6‘:

Cosa pensa mio figlio di tutto questo? Lui ha già vissuto suo papà in quelle situazioni in maniera molto travolgente. Però la mamma è sempre la mamma. Lui è più geloso dal punto di vista proprio affettivo come se fosse il figlio fidanzatino della mamma. All’inizio ha detto: ‘Ma cosa sta facendo?’. Ma adesso è tranquillo. Lei è una mamma fantastica.