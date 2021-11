Gossip: le notizie del 5 novembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi venerdì 5 novembre 2021

Franco Bortuzzo, papà di Manuel, concorrente del ‘Grande Fratello Vip 6‘, ha replicato alla battuta infelice di Alex Belli (“No, per ultimo rimane Manu perché non può cadere”) che ha scatenato l’ira del web:

Mila Suarez, nelle scorse ore, sui social, ha attaccato duramente l’ex fidanzato Alex Belli e l’autenticità del matrimonio con Delia Duran:

È solo finta per fare gossip. Quanto è brutto stare con una persona con cui credi di essere sposata. Il valore del matrimonio è una cosa diversa. Poi soprattutto un uomo quando è abituato a cambiare la prima moglie, la seconda, le donne diventano tutte uguali […] Io ho capito che tipo di persona era e me ne sono andata via. Stavo rischiando la mia vita […] Magari parlerò un altro giorno