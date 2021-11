Gossip le notizie del 4 novembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi giovedì 4 novembre 2021

Valentina Nulli Augusti, ex protagonista di ‘Temptation Island’, ha preso le difese di Aldo Montano nelle scontro con Alex Belli all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 6‘:

Nelle scorse ore, sui propri social, Guenda Goria ha preso posizione sull’avvicinamento tra Alex Belli e Soleil Sorge che ha fatto infuriare Delia Duran:

Molti di voi mi chiedono cosa penso di quello che sta succedendo a GF vip. Sono amica di Alex ma credo che con Delia stia sbagliando. Io la vivo da amica e vedo come fa di tutto per tutelarlo e giustificarlo. Sa che è in un gioco e tante volte ha scelto il silenzio per interferire nel suo percorso. Lei ha a cuore il suo bene e per questo credo che Alex, da uomo, dovrebbe mettere al primo posto la sua serenità. Ci sono immagini che darebbero fastidio a qualsiasi donna e che creano nella moglie sofferenza. Spero che Alex saprà rimodulare i suoi atteggiamenti per non compromettere la serenità di Delia che si sta comportando elegantemente. E se si arrabbierà con Alex avrà la mia approvazione. A volte bisogna aiutare le persone che amiamo a rientrare nei binari.

Nelle scorse ore, Alex Belli ha aperto il proprio cuore a Soleil Sorge che spera di frequentare, in amicizia, una volta terminata l’esperienza del ‘GF Vip 6’:

Io avrei voluto tanto incontrarti molte volte. Avrei voluto ma il destino non ci ha mai fatto incontrare, ma ti parlo di diverso tempo fa. Tu non sai quante volte io avrei voluto incontrarti e quante volte io e te ci siamo schivati in tante occasioni. Quante volte sono arrivato in un posto e i miei amici mi dicevano ‘Soleil è appena andata via’. I primi giorni che ti guardavo, mamma mia. Mi dicevo ‘pensa che animaletto strano’. Tu sei talmente tante cose che anche se non ti comporti bene non riesco ad arrabbiarmi con te. Sei una donna magnetica. Ho sempre voglia di cercarti, maledetta che non sei altro. Pensi che quando usciremo ci potremmo vedere? Credi che sia possibili? Quella di non poterti vedere fuori è una delle mie più grandi paure.