Gossip: le notizie del 30 dicembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi giovedì 30 dicembre 2021

Letizia Porcu, compagna di Federico Fashion Style, dalle pagine di ‘Novella 2000’, difende, con le unghie e con i denti, la sua storia d’amore:

Possono dire quello che vogliono. L’inseminazione è stata strumentalizzata, e questo mi ha infastidito. Non lo nego, è stata considerata la conseguenza di voci che si rincorrono, o la risposta che qualcuno avrebbe voluto a una domanda che però non ha motivo di essere fatta. La verità la sappiamo solo noi. Tante donne vivono questo percorso come un incubo, perché non sanno quando raggiungeranno il proprio obiettivo e soprattutto se lo raggiungeranno. Io ho rischiato la vita”, svela, “in quel momento. E la vita me l’ha salvata Federico.