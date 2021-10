Gossip: le notizie del 3 ottobre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi domenica 3 ottobre 2021

Jessica Battistello, ex protagonista di qualche edizione fa di ‘Temptation Island’, da qualche ora, ha confessato, sui propri social, di aver subito una rapina in Repubblica Dominicana, lo Stato del Centro America in cui si è trasferita da qualche tempo:

Ciao a tutti/e. Volevo avvisare soprattutto chi ha bisogno di mettersi in comunicazione con me per lavoro di scrivermi per Instagram. Purtroppo l’altro ieri vicino a dove stavo facendo tirocinio mi hanno rapinata… sapevo essere un quartiere particolarmente pericoloso, ed è stato fatto l’errore di lasciarmi sola anche se per poco tempo. Mi hanno puntato una pistola ed ho dovuto dargli tutto quello che avevo, poi con calma vi spiegherò. Io comunque sto benissimo a parte lo spavento iniziale.

Ida Platano difende Gemma Galgani da Tina Cipollari? Il gossip

Ida Platano che, da qualche settimana, sta frequentando Marcello, intervistata da ‘Uomini e Donne Magazine’, ha raccontato di non vivere bene gli attacchi di Tina Cipollari nei confronti della super amica, Gemma Galgani:

Sono più infastidita quando parla della mia amica Gemma, e l’ultima volta che è stata attaccata ci sono rimasta molto male. C’è stato un attimo in cui addirittura volevo uscire dallo studio perché ero ferita. Anche se non intervengo sempre quando viene attaccata, in ogni caso siamo amiche e il nostro rapporto va oltre a tutti gli attacchi che riceve all’interno dello studio. La nostra amicizia è solida indipendentemente dal fatto che io la difenda o meno”

Claudio Sona contro Soleil Sorge del Grande Fratello Vip 6

Claudio Sona, ospite di ‘Trends & Celebrities’, il programma radiofonico condotto da Francesco Fredella e Simone Palmieri su RTL 102.5 News, ha criticato l’atteggiamento tenuto da Soleil Sorge nelle prime settimane di permanenza nella casa del ‘Grande Fratello Vip 6‘: