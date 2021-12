Gossip: le notizie del 29 dicembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi mercoledì 29 dicembre 2021

Gaia Gozzi, attraverso una Instagram Stories, ha annunciato di essere risultata positiva al Covid-19. Ecco le parole della vincitrice di ‘Amici’ rivolte ai propri followers per rassicurarli sulle sue condizioni di salute:

Sono risultata positiva dopo l’ennesimo tampone di controllo. Durante le feste, ogni persona che ho incontrato si era precedentemente tamponata e io avevo fatto lo stesso. Non prendete sottogamba la situazione attuale e proteggetevi. Io sono vaccinata e sto bene fortunatamente, ho perso il gusto e un po’ di olfatto e ho giusto qualche linea di febbre che durante la notte si è già attenuata.

Luisa Anna Monti ha sconfitto il tumore al seno per la seconda volta

Luisa Anna Monti, ex protagonista del trono over di ‘Uomini e Donne‘, ha annunciato, sui propri social, di aver vinto, per la seconda volta, la propria battaglia contro il tumore al seno:

Eccomi qua , il cammino verso la guarigione prosegue bene, sono molto stanca, il mio corpo ha subito dei cambiamenti ma sono viva. Ho iniziato la terapia ormonale da un po’ e anche se comporta effetti collaterali abbastanza importanti non getto la spugna c’è la probabilità di recidive e ad ogni follow up il cuore inizia a battere a tremila. Il cammino verso la guarigione non si compie da sole siamo tutte unite , tenendoci x mano, se una di noi crolla ci sono 100 mani che ci aiutano a rialzarci , tante di voi che condividono lo stesso percorso di terapia fatto di paura ma anche di emozioni. Ognuna di noi con la propria storia, ognuna di noi pronta a donare forza e affetto che si trasforma in un mare di speranza e motivazione, quella che serve alle terapie x funzionare. Insieme ogni giorno a condividere il proprio stato d’animo e a sostenerci, la cura principale è la positività, questa è la mia seconda volta e l ‘ho fregato maledetto Mister T. Ricordiamo che i domani posso essere troppo tardivi x questo la prevenzione è lo step più importante. Questo è stato un anno molto difficile, trascorrere le festività senza più una madre e un padre entrambi deceduti a causa del cancro ti distrugge. Questa piuma ha un significato, avvertire la presenza dei miei Angeli che con la loro leggerezza mi proteggono ogni giorno ..i miei genitori sono con me , dentro di me Sempre .

Biagio d’Anelli incontra l’ex fidanzata Silvana Curcio? Il gossip

Ospite, ieri, di ‘Pomeriggio 5 News’, Biagio d’Anelli ha fatto chiarezza sul rapporto nato con Miriana Trevisan all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 6’. Legame che ha fatto vacillare la relazione con l’ormai ex fidanzata Silvana Curcio: