Gossip: le notizie del 28 settembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi 28 settembre 2021

Selvaggia Roma e Guendalina Canessa, dopo l’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, hanno commentato, negativamente, il comportamento di Soleil Sorge nel confronto a tre con Gianmaria Antinolfi e Greta Giulia Mastroianni. L’ex concorrente della quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini ci è andata giù pesante nei confronti dell’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’:

Io non ho parole con quanta superficialità possa dire la parola staker. Boh. Per poi giocarci e farlo scemo. In più maleducata ad alti livelli nei confronti di Greta. Sarai anche un personaggio che fa dinamiche cara Sole, ma purtroppo la tua anima è inesistente.

Dello stesso parere anche Guenda:

In una lunga intervista al ‘Quotidiano Nazionale’, Manuela Arcuri ha confessato di aver subito molestie da parte di registi, produttori durante i primi anni di lavoro:

Succede nel cinema come in altri posti di lavoro. Nel rapporto tra regista e attrice, il regista sente di avere il coltello dalla parte del manico. Le prime volte, quando andavo ai provini, ogni tanto c’era qualche stupido che ci provava, allungava la mano, mi toccava la gamba, io la spingevo via e lui ci ritentava… Ma ero così giovane che non avevo la forza di mandarlo a quel paese, oggi gli tirerei uno schiaffone. […] In altri casting ti facevano le solite domande – come ti chiami, da dove vieni – e poi dicevano: “Fai vedere il seno”. Erano dei depravati… Ma dopo due o tre volte ho capito, e gli rispondevo: se non ci sono scene di nudo, è inutile che ti faccio vedere il seno.