Gossip: le notizie del 28 ottobre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi giovedì 28 ottobre 2021

Morgan, intervistato dal magazine ‘Chi’, in edicola questa settimana, ha svelato, per la prima volta, perché non ha richiamato più Selvaggia Lucarelli dopo un paio di uscite:

Perché non ho ritelefonato a Selvaggia? Perché non sono uno che cerca le persone, è la prova che non sono uno stalker, perché Selvaggia è bella, intelligente, divertente, è un ottimo partito, l’ho conosciuta e l’ho frequentata: ripeto, il fatto che non l’abbia più chiamata è la prova che non sono uno stalker.

Raimondo Todaro, in una lunga intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha spiegato, la reazione della figlia Jasmine alla temporanea separazione da sua moglie Francesca Tocca:

Jasmine è l’unica che non ha mai creduto che ci fossimo separati. Questo perché io e Francesca per l’amore e per il bene che ci siamo sempre voluti e che ci vogliamo – siamo cresciuti insieme – quando, per una serie di motivi, abbiamo capito che il nostro rapporto si stava deteriorando, ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che il nostro amore non poteva trasformarsi in qualcosa di brutto. Quindi abbiamo deciso di stare separati, ma non ci siamo lasciati malamente, non ci siamo tirati i piatti, ci siamo visti tutti i giorni per la bimba, magari pranzavamo o cenavamo insieme, magari restavamo abbracciati per 25 minuti, magari ci facevamo coraggio. Intanto Jasmine ci guardava con quella faccia come dire: ‘Voi non è che state tanto bene’.