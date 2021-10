Gossip: le notizie del 27 ottobre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi mercoledì 27 ottobre 2021

Nelle scorse ore, Belen Rodriguez ha postato una serie di Instagram Stories che, secondo gli amanti del gossip, confermerebbero la crisi con Antonino Spinalbese:

Resta single fino a che non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta. Perché danzerà con te sotto la pioggia e con una lacrima sul suo viso, che non noterai a causa della pioggia, ti dirà che sei la cosa più bella che non cercava ma che sotto, sotto sperava di trovare.

Serena Enardu, dopo l’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, ha commentato il comportamento di Miriana Trevisan con Nicola Pisu:

Penso che per essere se stessi ci vogliono le palle. E penso che a volte vanno avanti le persone che sotto le coperte si muovono tanto bene. Penso che per essere se stessi ci vogliono le palle. In una società come questa bisogna prendere per il culo tutti e a volte vanno avanti le persone che sotto sotto le coperte si coprono tanto bene.