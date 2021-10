Gossip: le notizie del 26 ottobre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi martedì 26 ottobre 2021

Amedeo Goria, intervistato da ‘SuperGuida Tv’, ha rivelato, per la prima volta, che, è in corso una crisi con Vera Miales dopo la notizia di una sua presunta gravidanza smentita al ‘Grande Fratello Vip 6‘:

Pago, ospite della trasmissione radiofonica ‘Non succederà più’, condotta da Giada Di Miceli su Radio Radio, ha espresso il proprio punto di vista sulla coppia Miriana Trevisan – Nicola Pisu che, in questi giorni, sta attraversando alti e bassi per il messaggio recapitato in casa da mamma Patrizia Mirigliani:

Penso che sia frenata per la differenza d’età e anche perché arriva da un periodo molto molto complicato. Vuole viversi le storie andandoci con i piedi di piombo e andarci un po’ tranquilla. Secondo me le piace perché altrimenti non farebbe questi giochi. Ma lei è frenata perché vuole conoscere bene la persona. Se sono preoccupato? Assolutamente no. Io approvo se lei approva. Non mi opporrei alla loro relazione in alcun modo.

Giulia, ex fidanzata di Albe di ‘Amici 21’, ha affidato, ai propri social, un lungo sfogo dopo il bacio tra il cantante e Serena che, di fatto, ha ufficializzato l’inizio della loro relazione:

Non sono abituata a fare questo genere di ‘storie’ ma ho notato che le persone (giustamente) continuano a non capire, dicendo però cose non vere riguardo a una situazione che per me è delicata. Per questo motivo ho capito che non ha più senso stare in silenzio e tenere la verità solo per me. Sono stata lasciata 4 GIORNI prima che uscissero le anticipazioni della puntata del bacio con 5.

Ho scoperto la verità solo grazie alle anticipazioni, in quanto la motivazione di Alberto era stata che voleva allontanarsi solo per dedicarsi alla sua musica e che se fosse stato qua con me non mi avrebbe mai lasciata. Non mi sarei mai aspettata che il vero motivo non fosse questo! Concludo dicendo che non so se i loro primi avvicinamenti siano avvenuti prima o dopo la nostra rottura perché i daytime messi in onda sono vecchi. Questo lo può sapere solo lui.. ma sono convita del fatto che anche se a volte fatica ad uscire alla fine la verità esca sempre.