Gossip: le notizie del 28 dicembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi martedì 28 dicembre 2021

A poche ore dalla diretta dell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, Alex Belli ha voluto far chiarire i toni del chiarimento con Soleil Sorge:

In una lunga intervista al settimanale ‘Vero’, Letizia Porcu, compagna di Federico Fashion Style, ha voluto chiarire, una volta per tutte, i dubbi sulla sessualità del padre di sua figlia Sophie Maelle:

Chi mette in dubbio l’identità sessuale di Federico manca di rispetto in primis a me. Non tollero queste malignità, abbiamo affrontato un duro percorso per avere la nostra splendida bambina. […] Essere sua moglie è molto impegnativo.

Carlo Cuozzo, attraverso un video pubblicato su Instagram, ha rivelato, per la prima volta, la propria verità sul suo rapporto con Delia Duran in assenza di Alex Belli. Ecco un breve estratto con le dichiarazioni del giovane imprenditore:

Non sono assolutamente pentito: tra me è Dalia è stato spontaneo. Ci siamo conosciuti a quella cena, ci siamo piaciuti… a questo punto le mie intenzioni sono quelle di rifarmela per sfregio a quella persona che ha vicino e non reputo neanche una persona che si è comportato malissimo nei confronti sia di Delia che nei miei. Se lei entrasse nella Casa del Grande Fratello mi piacerebbe entrare e rifarmela in quella sede. Sarebbe mia priorità e mio interesse entrare in quella Casa e far vedere a tutt’Italia di chi è stata veramente Delia Duran. Lei sarebbe molto attratta da me, come lo è stata già in quei giorni. Voleva anche una relazione seria con me, ma mi dispiace dire che inizialmente ho dato un due di picche. Poi c’è stato un ripensamento… le cose non sono andate come lei aveva voluto