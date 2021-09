Gossip: le notizie del 27 settembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi lunedì 27 settembre 2021

Manuel Bortuzzo non è innamorato di Lulù Selassié… per papà Franco

Franco, padre di Manuel Bortuzzo, ospite di ‘Non succederà più’, la trasmissione radiofonica, condotta da Giada Di Miceli sulle frequenze di Radio Radio, ha commentato, per la prima volta, le tenerezze tra il figlio e Lulù Selassié all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 6‘:

In quelle circostanze, si creano altri equilibri, altre sensazioni, altre leve e altre emozioni. Ora la vedo una bella amicizia senz’ombra di dubbio perché Manuel è fatto così con tutte le persone. Non credo al colpo di fulmine. Il tipo di mio figlio? Io credo di no. Obiettivamente, lo dico guardando tutte le sue ex che oggi rimpiango perché erano delle ragazze stupende e con un carattere molto generoso, molto affabile. Io non lo vedo con gli occhi presi. Posso dirti che mio figlio quando è preso, lo noti che veramente è cotto.

Simona Ventura innamorata pazza di Giovanni Terzi: il gossip

Simona Ventura, intervistata dal ‘Corriere Della Sera’, ha ribadito la propria felicità accanto al compagno Giovanni Terzi:

Per la prima volta ho trovato una persona complementare a me, non ci lasciamo mai. Sognavo un uomo che non fosse geloso del mio successo e non entrasse in competizione con me. Se riesco a fare tante cose è anche grazie alla serenità che mi dà. La nostra, più che una famiglia allargata è una comune. Abbiamo 5 figli, i miei più i suoi, Ludovico e Giulio. E per noi vale il detto ‘tutti per tutti.

Carolina Marconi lotta contro un tumore: la reazione del fidanzato Alessandro

Carolina Marconi, ospite dell’ultima puntata di ‘Verissimo’, ha raccontato, per la prima volta, in tv, il dramma che sta vivendo in questi mesi (un tumore al seno). Fondamentale il supporto fisico e morale del fidanzato Alessandro a cui è legata sentimentalmente da nove anni: