Gossip: le notizie del 26 dicembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi domenica 26 dicembre 2021

Gabriele Parpiglia, a ‘Casa Chi’, ha letto un messaggio che gli è stato inviato, qualche tempo fa, da Erjona Sulejmani, con cui Alessandro Basciano del ‘Grande Fratello Vip 6’, ha avuto un breve chiacchieratissimo flirt:

Carmen Russo, concorrente del ‘Grande Fratello Vip 6‘, ha confessato ai suoi compagni d’avventura di aver partecipato alle selezioni di Miss Italia, negli anni Settanta, a 14 anni, falsificando i documenti. Si è aggiudicata la fascia di Miss Emilia:

Monica Setta, conduttrice di ‘UnoMattina In Famiglia’, ha confessato, al magazine ‘Chi’, di aver trovato un nuovo equilibrio sentimentale grazie al neo fidanzato dall’identità top secret:

L’amore ha sempre occupato il primo posto, forse anche troppo. Intanto, dopo le ultime delusioni, avevo deciso di dedicarmi sono alla mia famiglia e agli amici più cari. Ero certa che non avrei mai più pronunciato certe frasi, invece nel giro di due mesi, mi sono trovata a dedicare a un uomo le parole più belle di Gabriel Garcia Marquez: “Ti amo non per chi sei, ma per chi sono quando sto con te”. Sono innamorata e anche se finisse domani sono grata perché ho sentito la vita tornare in me dopo aver passato anni molto difficili e tristi.