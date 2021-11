Gossip: le notizie del 21 novembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi domenica 21 novembre 2021

Matteo Ranieri, neo tronista di ‘Uomini e Donne’, intervistato dal magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, ha delineato l’identikit della donna ideale che potrebbe conquistare il proprio cuore dopo l’addio a Sophie Codegoni:

Cerco una persona che mi dia leggerezza e che più di tutto mi comprenda. Non sono facile da capire, perciò trovare qualcuno che ci riesca e mi accetti per come sono fatto sarebbe un bel traguardo. Cerco sincerità, semplicità, qualcuno che voglia condividere con me persino le piccole cose. E anche una non piccola dose di follia. Deve amare gli animali. Se non amarli quantomeno non disprezzarli, perché sono parte integrante della mia vita.

Armando Incarnato difende Ida Platano da Diego Tavani? Il gossip

Armando Incarnato, protagonista di una lunga intervista ad ‘Uomini e Donne Magazine’, ha rivelato di non aver apprezzato il dietrofront di Diego Tavani dopo la ‘scelta’ di Ida Platano:

Quando parlava al centro dello studio spesso sorridevo perché lo trovavo divertente ma, in cuor mio, non gli ho mai creduto: erano troppo forti (in così poco tempo) le cose che diceva e prometteva. Infatti non ha avuto il coraggio di rendere le sue parole reali e Ida, nonostante sia una donna molto forte, è a volte fragile come una bambina. L’ho chiamata durante questa settimana, ho voluto starle vicino. Le ho detto che non deve più perdere la fiducia in sé stessa che assolutamente non deve mai cambiare per qualcuno, o almeno non in questo caso. Ida va bene così com’è, deve essere fiera di sé stessa e ricominciare, ancora una volta, a guardare avanti e oltre ciò che ha vissuto.

Liti tra Gemma Galgani e Tina Cipollari: la verità di Raffaella Mennoia

Raffaella Mennoia, al settimanale ‘Nuovo’, ha confessato, per la prima volta, retroscena inediti delle liti in studio tra le acerrime nemiche Tina Cipollari e Gemma Galgani: