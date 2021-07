Gossip: le notizie del 18 luglio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi domenica 18 luglio 2021

Massimiliano Rosolino, intervistato da ‘Super Guida Tv’, ha tracciato un bilancio finale dell’esperienza come inviato de ‘L’Isola dei Famosi 15‘, analizzando i concorrenti che hanno animato le vicende in Honduras:

Gemma Galgani, in una lunga intervista a ‘Uomini e Donne Magazine’, ha lanciato una pesante frecciatina nei confronti dell’acerrima nemica Tina Cipollari in previsione della nuova stagione televisiva:

A Tina suggerisco di fare il pieno di argomenti nuovi da esporre in trasmissione, così non deve sempre ricorrere alle offese nei miei confronti, oppure a tirare fuori pettegolezzi infondati sulla mia vita passata. Poi, mentre ci sono, le vorrei dire anche, oltre a evitare parole trite e ritrite vero la sottoscritta, di proporsi con un nuovo look magari, qualcosa i più fresco, più infamale, più giovanile… del resto andiamo in onda alle tre del pomeriggio, mica deve agghindarsi ogni puntata come fosse alla Prima della Scala.