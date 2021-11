Gossip: le notizie del 17 novembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi mercoledì 17 novembre 2021

Guenda Goria, dopo l’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, è tornata a parlare sui social, per difendere l’amico Alex Belli accusato di aver messo in scena un copione con la complicità della moglie Delia Duran come sottolineato dall’opinionista Adriana Volpe:

Ho sempre apprezzato Adriana, ma mi è dispiaciuto questo mettere in dubbio in toto la realtà di un concorrente fuori dalla casa. Alex è sicuramente teatrale ma non è un uomo falso. […] Ero presente alla sua cerimonia con Delia ed è stato un momento autentico ed emozionante. Alex può piacere o meno ma non si può negare che si sta mettendo a nudo come pochi nella casa. È giusto giudicare il comportamento, che ho sempre condiviso, ma mettere in dubbio i suoi sentimenti e i suoi valori avallando l’idea che la sua vita sia tutto un ‘teatrino’ mi sembra eccessivo e privo di sensibilità.

Stefania Orlando lancia una frecciatina ad Alex Belli: il gossip

Stefania Orlando, ospite di ‘Casa Chi’, da veterana del ‘GF Vip’, ha criticato il comportamento dell’attore durante la permanenza nella casa di Cinecittà:

Se conosco Alex Belli? Beh, qualche volta l’ho visto. Devo dire che mi dà l’idea di essere una persona molto costruita e poco naturale.

Lando Buzzanca: la verità del figlio Massimiliano

Massimiliano Buzzanca, figlio di Lando, intervistato dal ‘Corriere della sera’, ha espresso la propria preoccupazione per lo stato psico-fisico del papà che, a 86 anni, potrebbe essere vittima di raggiri: