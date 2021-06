Gossip: le notizie del 17 giugno 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi giovedì 17 giugno 2021

Davide Donadei e Chiara Rabbi, intervistati da ‘Uomini e Donne Magazine’, non hanno escluso di

poter prendere parte a ‘Temptation Island‘ per testare i propri sentimenti:

A oggi siamo sicuri del nostro rapporto e, stando insieme da qualche mese, l’idea di metterci alla prova in quel contesto potrebbe farci più male che bene. In futuro, però, se dovesse servirci non ci tireremmo indietro dal fare un’esperienza simile.

Matteo Diamante, reduce dall’esperienza come naufrago de ‘L’Isola dei Famosi 15’, ai microfoni di Radio Smeraldo ha confessato di aver avuto un certo feeling con un’altra compagna d’avventura, ovvero Emanuela Tittocchia:

Lei è una gran bella donna e avrei accettato l’invito. Mi sarebbe piaciuto passare quella notte con lei. Anche se vi posso garantire ragazzi, che nonostante la mia attitudine ad uscire con le ragazze e ad avere notti di fuoco, lì dentro pensate a tutto tranne che a quello. Hai l’energia a tappeto, che psicologicamente non pensi a quella cosa. Si perde tutto, anche la voglia, quella passa. Ogni tanto però qualche segno di vita c’era in quelle zone, ce l’avevo anche io dai.

Miryea Stabile, intervistata da ‘Super Guida Tv’, ha escluso la partecipazione alla prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ in qualità di concorrente:

Se mi venisse offerta la possibilità di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip non so se accetterei. Dopo L’Isola vorrei aspettare del tempo prima di tuffarmi in un altro reality. In futuro però mai dire mai.