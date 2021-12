Gossip: le notizie del 17 dicembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi venerdì 17 dicembre 2021

Wendy Kay, mamma di Soleil Sorge, in una lunga intervista a ‘Casa Chi’, ha attaccato duramente Alex Belli, reo di aver coinvolto la figlia in una vera e propria soap opera con la moglie Delia Duran dentro e fuori la casa del ‘Grande Fratello Vip 6‘:

Se incontrassi Alex cosa gli direi? Probabilmente lo ignorerei. E gli direi ”vergognatevi!”. Hanno fatto il loro show, era tutto programmato. E’ andata bene per lo show. Loro e anche mia figlia sono sulla bocca di tutti, ma un po’ di ritegno ci voleva a non andare oltre a spingere a tutti i costi. Lui parlava costantemente di un grande amore. Ma vi posso garantire che non è il tipo di mia figlia. Non si innamorerebbe mai di lui. E’ una questione umana il suo dispiacere. Lui ha voluto a tutti i costi creare questa storia drammatica non sapendola gestire. Meno male che è uscito.

Samy Youssef contro Alex Belli e Delia Duran? Il gossip

Durante una diretta con Ainett Stephens, Jo Squillo e Clarissa Selassié, Samy Youssef ha rivelato un retroscena inedito della coppia Alex Belli e Delia Duran:

Io lo ho visti davanti ai miei occhi nella stessa sera in hotel. T posso dare la garanzia al 100% che erano lì davanti a me a pomiciare come se niente fosse. E quindi mi viene da pensare che è tutto programmato proprio alla grande. E’ tutto programmato. Ma voi ancora ci credete veramente che non sono una coppia aperta? Ragazzi, è palese che lo è. Solo che hanno recitato malissimo. La gente li ha sgamati.

Ramona Amodeo positiva al Covid-19

Ramona Amodeo, attraverso un lungo post su Instagram, ha annunciato la propria positività al Covid-19 a poche settimane dal termine dell’ultima gravidanza: