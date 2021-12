Gossip: le notizie del 18 dicembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi sabato 18 dicembre 2021

Alex Belli e Delia Duran, domenica 19 dicembre, si confrontano, a ‘Verissimo’, dopo le tormentate vicende esplose nella Casa del ‘Grande Fratello Vip‘, che hanno messo in discussione la loro storia d’amore, a causa di Soleil Sorge:

La confessione della modella venezuelana è sincera:

Alex ha vissuto in una bolla per tre mesi dove non è riuscito a contenersi. Lui ha sbagliato e non mi ha portato rispetto. Ma lo amo così tanto che ho deciso di perdonalo per quello che ha fatto. Credo nel nostro amore che è unico e vero. Noi ci amiamo per quello che siamo.

L’attore, invece, sembra essere sicuro del sentimento nei confronti della compagna:

Delia è l’unica che riesce a capirmi. Io sono sempre me stesso. Tutto quello che ho vissuto nella Casa è reale. Con Soleil abbiamo trovato un’alchimia che ci ha unito, anche se ad un certo punto siamo andati oltre.

Valentina Ferragni guarita dal tumore maligno alla pelle

Valentina Ferragni, ospite sabato 18 dicembre del talk show di Silvia Toffanin, alla sua prima intervista televisiva racconta il suo problema di salute:

Un anno fa avevo un piccolo brufolo sulla fronte che non destava nessun tipo di allarme. Ma dopo un po’ di tempo, visto che non andava via, sono andata da un dermatologo che mi ha detto che era una semplice cisti, da togliere senza fretta. A settembre però ho preferito fare un’altra visita, la dottoressa si è insospettita e ha deciso di levarlo per capire cosa fosse. Dopo una settimana, è arrivato l’esito: carcinoma a base circolare, un tumore maligno localizzato. Per fortuna questo tipo di tumore non è il peggiore tra quelli epidermici. Ma se avessi aspettato altro tempo avrei dovuto subire un innesto di pelle con un intervento molto più invasivo. Ora però dovrei essere guarita al 100%.

Cecilia Rodriguez incinta? La smentita del gossip

Attraverso una serie di Instagram Stories, Cecilia Rodriguez ha smentito categoricamente il gossip su una presunta gravidanza: