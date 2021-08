Le principali notizie di gossip di oggi domenica 15 agosto 2021

Manuela Carriero sposa Luciano Punzo? Il gossip

Manuela Carriero, reduce dall’ultima stagione di ‘Temptation Island’, ha risposto, nelle scorse ore, alle tante domande dei proprio followers su Instagram, che riguardano la sua relazione con Luciano Punzo, ipotizzando anche un matrimonio:

Siamo innamorati. Io sono una ragazza che si lega assai facilmente, in particolare quando mi sento tanto amata desiderata e rispettata. Bisogna trovare una persona che crede nel matrimonio e nei valori. Luciano è una di queste. I presupposti ci sono. Se tutto va bene assolutamente sì.

Enzo Capo di Uomini e Donne si sposa?

Enzo Capo, ex protagonista del trono over di ‘Uomini e Donne‘, ha annunciato che, il prossimo 16 ottobre 2021, sposerà la fidanzata Lucrezia. L’ex cavaliere del programma di Maria De Filippi, sui social, ha rivelato i motivi di tanta intesa con la compagna nell’intimità:

Minimo una volta al giorno, per questo andiamo d’accordo

Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto si sono lasciati? La precisazione

Massimiliano Mollicone e la fidanzata Vanessa Spoto, nelle scorse ore, ad Instagram, hanno affidato le proprie riflessioni sul loro rapporto d’amore che starebbe attraversando un periodo di stasi:

Vanessa: “Io e Massimiliano non ci siamo lasciati. Ogni tanto una persona deve riflettere su determinate cose. Come avete visto, sono con sua sorella sempre, quindi vorrà dire qualcosa no? Siamo umani ed è ovvio che ogni tanto una persona rifletta. Sia io che lui”.

Massimiliano: “L ultimo periodo non è stato facile, è inutile mentire a me stesso che tutto possa essere facile, “preso alla leggera” come ho sempre fatto. Non è facile voltare le spalle al passato, molte volte i pensieri tornano, e fanno tanto rumore, forse più di prima. Niente è facile, niente è difficile, devo solo sistemare quello che ho in testa. Ci sentiamo presto. […] Ragazzi miei, credo che prima di aprire bocca e dargli fiato dobbiate prima comprendere delle dinamiche. Se Vanessa sta sempre con mia sorella un motivo c’è. Siccome sto lavorando con mio cognato e sono sempre fuori casa con chi la lascio? Per strada? Allora non parlate se non sapete. Grazie”