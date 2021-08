Gossip: le notizie del 14 agosto 2021

Tutte le notizie di gossip di oggi sabato 14 agosto 2021

E’ finita la relazione tra Lucrezia Lando e Marco De Angelis, ballerini dell’ultima edizione di ‘Ballando con le stelle‘. E’ la maestra ad annunciare la rottura attraverso le pagine del magazine ‘Di Più’ in edicola questa settimana:

Simone Di Pasquale, storico maestro dello show del sabato sera di Milly Carlucci, intervistato dal settimanale ‘Nuovo’, ha commentato l’indiscrezione di un passaggio del collega, Raimondo Todaro, nella squadra di ‘Amici’:

Ho appreso la notizia dai social e gli ho mandato subito un messaggio, però lui mi ha risposto in modo molto vago. So anche che Milly gli ha detto di essere dispiaciuta, ma preferisco non entrare nei particolari. Solo loro due sanno qual è la verità. Conosco Raimondo e la sua intraprendenza, per cui se si sente di farlo è giusto che sia così. Ma non ho trovato carina la discussione tra lui e Milly. Se fossi stata al suo posto, invece di telefonarle l’avrei incontrata di persona per comunicarle la cosa.