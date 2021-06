Gossip: le notizie del 14 giugno 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi lunedì 14 giugno 2021

Ospite di ‘Belve’, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani, il venerdì, in seconda serata su Rai2, Anna Tatangelo ha rivelato, per la prima volta, i retroscena della rottura con Gigi d’Alessio:

Ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. Il momento più difficile è stato quando mio figlio piangeva perché non lo accettava. Leggere la sofferenza nei suoi occhi è stata una sofferenza enorme. Al momento della nostra vita insieme non mi manca nulla, sto bene così, anche se con quella vita se n’è andata una parte di Anna.

Martina Stella è incinta. L’attrice, mamma già di una bambina di 9 anni, Ginevra (nata dall’unione con Gabriele Gregorini) attraverso un post su Instagram, ha annunciato la seconda gravidanza, frutto dell’amore con Andrea Manfredonia:

Sono davvero tanto tanto felice di condividere insieme a voi questa bellissima notizia.

La gioia più grande quella di diventare mamma ancora una volta è il dono più speciale che potessi ricevere!! La nostra famiglia si allarga e noi siamo pieni di felicità!!

Molti di voi sempre attentissimi avevano intuito qualcosa in questi mesi… e confesso che non è stato facile non fare spoiler per tutto questo tempo

Ho aspettato tanto questo momento… il vostro affetto mi arriva ogni giorno e non vedevo l’ora di condividere con voi questo magico viaggio!!!

Vi voglio bene!!!