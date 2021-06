Bandolero, il nuovo singolo di Stefania Orlando (testo e video)

Oggi, su tutte le piattaforme digitali, è uscito ‘Bandolero’, il nuovo singolo di Stefania Orlando, reduce dal successo di ‘Babilonia’, diventato un vero e proprio tormentone durante la sua partecipazione al ‘Grande Fratello Vip 5‘.

Il brano si candida, a tutti gli effetti, a diventare una delle hit più ballate dell’estate 2021.

A seguire, il testo della canzone.

Spegni tutto, testa e luci

Non parlarmi di Baudelaire

Piedi nudi sulla sabbia

Bianco Chardonnay

Quest’estate è la più calda

L’hanno detto alla TV

Che ne dici a questo punto

Diamoci del tu

Notti con il sale sopra la pelle

Le tue labbra consumate dal mare e da me

Non c’è niente da capire o da nascondere

Santiago, Cuba, restiamo qui!

Playa Rancho Luna

Mentre aspetto un invito

Arriva un altro mojito

Sole di Cuba, restiamo qui!

Playa Varadero

Sotto un cielo straniero

Prendimi Bandolero!

Bandolero, Bandolero!

Prova costume nascondo lo stress

Vedo e non leggo i messaggi dell’ex

La terra è piatta

Il mare mi aspetta.

Moto truccate, che caldo che fa

Strade coperte da pubblicità

Foto ricordo, diario di bordo.

Notti con il sale sopra le stelle

Vivere pensando che un domani non c’è

La tua pelle sa mandare via le nuvole

Santiago, Cuba, restiamo qui!

Playa Rancho Luna

Mentre aspetto un invito

Arriva un altro mojito

Sole di Cuba, restiamo qui!

Playa Varadero

Sotto un cielo straniero

Prendimi Bandolero!

Bandolero, Bandolero!

Dietro il tramonto non so cosa c’è

Voglio pensare al profumo di te

Tutto mi sembra più bello quaggiù

In questa parte di mondo

Come un lampione la Luna a metà

Qualcuno balla all’aperto in quel bar

Tutto è diverso e più vero quaggiù

In questa parte di mondo

In questa parte di mondo.

Santiago, Cuba, restiamo qui!

Playa Rancho Luna

Mentre aspetto un invito

Arriva un altro mojito

Sole di Cuba, restiamo qui!

Playa Varadero

Sotto un cielo straniero

Prendimi Bandolero!

Santiago, Cuba, restiamo qui!

Playa Rancho Luna

Mentre aspetto un invito

Arriva un altro mojito

Sole di Cuba, restiamo qui!

Playa Varadero

Sotto un cielo straniero

Prendimi Bandolero!

Bandolero, Bandolero!