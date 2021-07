Gossip: le notizie del 13 luglio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi martedì 13 luglio 2021

Fariba Tehrani, protagonista di una lunga intervista con Turchese Barucchi, ha lanciato una frecciatina ad Ilary Blasi, conduttrice de ‘L’Isola dei Famosi 15‘:

Ilary sembrava che ce l’avesse con me in qualche modo. Lei mi interrompeva spesso, gli altri li faceva parlare. Un mio discorso di un minuto sembrava pesante perché venivo interrotta. Questo è quello che penso io ovviamente. Poi quando c’erano clip su di me diceva di chiudere la Palapa. Non riuscivo mai a rispondere, se mi lasciavano parlare era un minuto. Però qualcosa è cambiato sono sincera. Alla finale era carina, non era Ilary di sempre, mi ha fatto parlare, mi ha fatto intervenire. Magari aveva un idea su di me e da vicino ha capito che sono buona, sono molto umile.