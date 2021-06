Gossip: le notizie del 13 giugno 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi domenica 13 giugno 2021

Andrea Cerioli, ospite di ‘Casa Chi’, ha replicato duramente a quelli che, durante la sua partecipazione a ‘L’Isola dei Famosi 15’, l’hanno attaccato per le presunte foto photoshoppate su Instagram:

E poi leggo ‘sei tutto photoshoppato’. Ho preso 15 kg. Se andate a prendere le foto del 2017… in quel periodo mi allenavo. Poi ho preso 15 kg, ora sono magro. Poi mi sono rivisto in video peggio che dal vivo. Mi sono visto ed ho detto ‘bel tritone’. Ho perso 22 chili. Sono partito che ero 82 e mezzo e adesso sono 60 chili.

Matteo Diamante, reduce dall’esperienza come naufrago de ‘L’Isola dei Famosi 15’, a ‘Super Guida Tv’, ha intenzione di coltivare la speciale affinità con Francesca Lodo nata in Honduras:

[…] Mi devo ancora abbastanza riprendere da quando sono tornato. […] Per cui non ho avuto ancora la forza di scriverle così come non ho potuto rispondere ad altri messaggi che mi sono arrivati. Detto questo sicuramente le scriverò! Dentro l’isola c’è stato questo avvicinamento. Lei è comunque una bellissima donna anche se ho un po’ “giocato” su questo.

Ubaldo Lanzo, ai microfoni di Radio Radio, si è lasciato andare a rivelazioni inediti sulla propria situazione sentimentale:

Non pratico sesso da 28 anni con una donna. Con gli uomini mai fatto ma mai dire mai… ho corteggiatrici e corteggiatori ma io credo nel vero amore è finché non sento le campane non faccio nulla. Ora sono in un periodo cripto-sessuato. Quando ho fatto sesso con una donna mi è piaciuto. Però secondo me sono bisessuale tendente al gay.