Gossip: le notizie dell’11 novembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi giovedì 11 novembre 2021

Raffaella Fico, intervistata dal settimanale ‘Nuovo’, ha confessato di aver davvero denunciato Soleil Sorge per alcune espressioni, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 6‘, che l’hanno offesa come donna e mamma:

L’ho denunciata, sono una madre e una donna. Soleil mi ha insultata in tivù e adesso io la porto in tribunale. Determinate cose non vanno dette a nessuno. Abbiamo avuto discussioni accese, ma durante il reality sono sempre stata educata e composta con lei. A me dà fastidio il suo non essere vera. Purtroppo percepisco quando le persone non lo sono. Lei non mi trasmetteva mai emozioni. Per me il suo modo di fare era finto. Non ho mai visto sincerità da parte sua