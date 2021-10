Gossip: le notizie del 10 ottobre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi domenica 10 ottobre 2021

Pace vicina tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi? Il gossip

Ospite di ‘Non succederà più’, la trasmissione radiofonica, condotta da Giada Di Miceli, sulle frequenze di Radio Radio, Francesco Oppini ha parlato, per la prima volta, della rottura con Tommaso Zorzi avvenuta ormai qualche mese fa:

Le chiacchiere sono sempre in auge per qualsiasi cosa. Io credo che i rapporti, quando sono veri, si recuperano sempre. Non ho detto che spero di recuperare: ho detto che i rapporti, quando sono veri, si recuperano. E’ una cosa che preferisco tenere per me, perché poi sono state fatte un sacco di chiacchiere sbagliate e inventate. Non ho voluto mettere becco su questa cosa perché porto rispetto alle persone che ho conosciuto nella vita, a cui ho voluto bene e a cui voglio bene.

La verità di Sophie Codegoni sulla rottura con Matteo Ranieri

Sophie Codegoni, nelle scorse ore, ha rivelato, ai compagni del ‘Grande Fratello Vip 6’, perché è terminata la breve relazione con Matteo Ranieri, sua scelta ad ‘Uomini e Donne’:

Mi ha detto che non gli piacevo né esteticamente, né caratterialmente e poi mi ha chiesto: “Che cosa diciamo ai nostri fan?”. Ti giuro su mia madre, questo è stato il modo in cui mi ha lasciato, con l’amico pronto a ripartire. Gli ho detto ‘scusami? Sei serio?’. Mi sono sentita brutta. Sono sfortunata con gli uomini. Calcola il tuo fidanzato che si gira dall’altra parte nel letto e non fa nulla. Noi non abbiamo mai avuto un contatto fisico.

cosa diciamo ai nostri fan 💀 pic.twitter.com/rbePO26Icj — giulia (@gabrielsniceass) October 9, 2021

Vera Miales incinta? La reazione di Amedeo Goria

Dopo essere venuto a conoscenza della possibile gravidanza della fidanzata Vera Miales, Amedeo Goria, nel cuore della donna, si è confessato con gli altri gieffini, desideroso di mettere un punto a questa notizia di gossip: