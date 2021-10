Gossip: le news dell’11 ottobre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi lunedì 11 ottobre 2021

Roberta Giusti, protagonista dell’ultima edizione di ‘Uomini e Donne‘, intervistata dal magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, ha speso dolci parole nei confronti di Andrea Nicole Conte:

Tra noi c’è stato un feeling immediato. La ammiro molto, nutro nei suoi confronti una profonda stima e non potevo chiedere una compagna di trono migliore di lei. È una donna forte, elegante, sorridente. In studio ci sosteniamo e supportiamo. La sua presenza lì dentro per me è fondamentale. Spero che fuori dal programma ci continuerà a legare una grande amicizia.

Alessandro Verdolini, corteggiatore di Andrea Nicole Conte, ha spiegato, ad ‘Uomini e Donne Magazine’, i motivi che l’hanno spinto ad approfondire la conoscenza con la tronista:

Credo sia stato l’iniziale impatto estetico. La prima cosa che noti in una persona solitamente è l’aspetto. Quando abbiamo avuto modo di confrontarci, poi, non ho mostrato pregiudizi rispetto alla sua storia, anzi mi sono fatto avanti nel conoscerla.

Marika Geraci di ‘Uomini e Donne’, in una lunga intervista alla rivista ufficiale della trasmissione di Canale 5, ha rivelato di essere rimasta particolarmente colpita da Armando Incarnato che, lontano dalle telecamere, si è dimostrato un uomo completamente diverso:

Per lui è stato una sorta di colpo di fulmine: rispecchia il mio prototipo fisico di ‘uomo ideale’. Da casa ho sempre seguito il programma, quindi so tutto del percorso a Uomini e Donne di Armando. Ci sono sempre stati aspetti di lui che non mi piacevano ma, nonostante ciò, ho ritenuto giusto non precludermi questa conoscenza. Armando, come le ho detto, mi ha colpito fin da subito: quando una persona ti piace è giusto darle una possibilità, prima di esprimere un giudizio […] Si è dimostrato nel privato una persona completamente diversa da quella che appare in televisione.