Gossip: le notizie del 6 ottobre 2021

Nicola Pisu, protagonista dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip‘, confrontandosi con Davide Silvestri, ha confermato di avere un forte interesse per Soleil Sorge:

Vorrei tanto provare a baciarla. Il fatto è che ci sono state occasioni in cui le avrei detto tutto, però ho il microfono e questo mi limita, mi trattiene. Non mi sento libero di esprimere tutto. Non sono molto convinto di poter piacere a lei. A volte penso di si, che ci sia interesse. Altre però non lo so, perché non ne sono così certo.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: pace lontana? Il gossip

Sonia Bruganelli, intervistata dal magazine ‘Chi’, in edicola questa settimana, ha rivelato quali aspetti non apprezza di Adriana Volpe, sua collega come opinionista del ‘GF Vip 6’:

Lei ha sempre cercato di fare fronte comune, ma non voglio. Abbiamo pareri diversi e, quando ho accettato il GF Vip, ho detto: “Devo essere me stessa”. Se salvi Sophie Codegoni per darle un abbraccio non ti dirò mai che hai fatto bene, abbiamo modalità diverse di esporci. Se volessi dare un abbraccio non lo direi, mi viene la pelle d’oca solo a pensarci. Non faccio questo lavoro. Sto dietro le quinte per non espormi e non voglio piacere.

Andrea Casalino interessato a Miriana Trevisan? Il rumours

Andrea Casalino, ospite dell’ultimo appuntamento con ‘Casa Chi’, ha rivelato, per la prima volta, di aver avuto un interesse speciale per una gieffina: