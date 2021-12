Gossip: le notizie del 3 dicembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi venerdì 3 dicembre 2021

Nuova lite tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli? Il gossip

Adriana Volpe, ospite dell’ultima puntata di ‘Casa Chi’, ha svelato, per la prima volta, di aver avuto un nuovo battibecco con Sonia Bruganelli in un fuori onda dell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘:

Lei mi ha accusato di essere la paladina del vittimismo e delle donne piagnucolone. Di usare il politicamente corretto e di fare il buonismo. A quel punto le ho detto ‘sei un’insensibile’. Come fai a infierire sullo stato psicofisico di una donna che ha subito un trauma importante, per me dietro c’è una cattiveria immane. Lo sapeva anche Soleil che Miriana aveva avuto un problema. È che Soleil usa le parole per ferire. Qualche scivolone lo ha fatto eccome. Dico anche per fortuna che c’è una Soleil. Con onestà di pensiero ti devo dire che crea dinamiche e porta livelli sempre diversi di dialoghi e di racconto. È una fuoriclasse. Un purosangue là dentro. Forse è da salvaguardare all’interno della casa

Veronica Ursida attaccata dai fan di Miriana Trevisan? I motivi

Veronica Ursida, ex protagonista del trono over di ‘Uomini e Donne’, intervistata da ‘Più Donna’, ha confessato di aver ricevuto attacchi sui social per via della nascente relazione con l’ex fidanzato di Miriana Trevisan:

Non mi va di dire cosa mi hanno scritto. Mi hanno attaccata come se avessi rubato il fidanzato a lei, ma quando io l’ho conosciuto era single. Parlava di Miriana al passato. Inizialmente non sapevo neanche di chi parlasse. Sicuramente non ho rubato il fidanzato a nessuno e non sono una che si mette in mezzo alle coppie. Non l’ho mai fatto e mai lo farò. Hanno utilizzato dei termini molto forti nei miei confronti e non è stato bello, soprattutto perché io non ho fatto nulla.

Jo Squillo delusa da Alex Belli

Jo Squillo, eliminata, poche settimane fa, dal ‘Grande Fratello Vip 6’, ha rivelato, a ‘SuperGuida Tv’, di essere rimasta particolarmente delusa dal comportamento di un suo ex compagno d’avventura: