Gossip: le notizie del 13 dicembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi lunedì 13 dicembre 2021

Noemi Marzocchi, ex fidanzata di Ciro Cuozzo, il ragazzo con cui è stata immortalata, recentemente, Delia Duran, moglie di Alex Belli, ha dato, al sito veryinutilpeople.it, la propria versione dei fatti:

Siamo stati insieme per quattro mesi dove lui sembrava innamoratissimo e mi diceva cose anche molto importanti. Fino a quando un giorno non si è presentata questa ‘opportunità di lavoro’ per crescere nel suo settore e per farsi conoscere. Lui mi dice che non può più stare insieme a me perché stavano succedendo delle cose nella sua sfera lavorativa che non gli permettevano di avere una relazione stabile. All’inizio ci siamo lasciati per circa due settimane, poi ci siamo riavvicinati perché lui sembrava sicuro di voler riprendere il nostro rapporto visto che diceva di tenerci a me e che non voleva perdermi.