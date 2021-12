Gossip: le notizie del 10 dicembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi venerdì 10 dicembre 2021

Ivan Gonzalez, in una recente intervista rilasciata ad un magazine spagnolo, ha svelato, per la prima volta, un retroscena inedito della sua vita privata:

Tutte le volte che vado con una donna lo scoprono anche gli altri perché faccio cose particolari. Ogni volta che lo faccio, poi il giorno dopo mi sento male. Mi prudono tutte le parti del mio corpo e scrivo alla ragazza con cui sono stato per sapere se a lei va tutto bene. Consulto il mio medico e mi faccio un film che esiste solo nella mia testa. Non sono soltanto io, il mio amico Rafa Mora è come me, facciamo cose simili. Mi insapono le mani dalle 15 alle 20 volte al giorno. Ogni volta che faccio una serie di pesi vado poi a lavarmi le mani. Chi si allena con me dice che non sono a posto con la testa. Però non riesco a non farlo. Pensate che mi pulisco attentamente anche l’interno tra le dita e le unghie per disinfettarle.

E’ finita tra Maurizio Battista e Antonella Moretti: il gossip

E’ finita, in maniera tutt’altro che serena, il matrimonio tra Maurizio Battista ed Antonella Moretti. Il comico, nelle scorse ore, sui social, ha scritto un lungo sfogo nei confronti della mamma di sua figlia:

Cara Anna, a volte nella vita capita che due persone non si capiscano più, che il loro sentimento svanisca lentamente e che, non riuscendo in alcun modo a ritrovarsi, decidano di allontanarsi l’uno dall’altra. La mia strada e quella della mamma si divideranno, ma io terrò sempre te al centro del mio mondo, preservandoti e sostenendoti. Ogni giorno continuerò a ricordarti di andare sempre dentro alle cose, di credere in te stessa anche quando il cuore ti sembrerà sia andato in pezzi, perché nonostante tutto l’unico faro rimane sempre l’amore.

Sempre su Instagram, è arrivata la replica della donna:

Perché questa dichiarazione d’amore a tua figlia (che mi gioco casa non essere di tuo pugno) in cui ti dichiari il faro della sua esistenza, vacilla su tutti i punti. Perché se tu sei un faro io sono la sua chioccia, il suo rifugio, lo specchio dove lei si riflette ogni giorno e che deve essere rispettata. Come al solito non l’hai fatto […] Parli di sentimenti svaniti lentamente di strade che si dividono, ma quando mai? Qua è tutto diverso. O la dici tutta o non la racconti. È meglio non raccontarla secondo me. Sono stanca di essere esposta a critiche o a elogi non per mia volontà. Ora caro mio esco dall’ombra, mi lecco le ferite, perché i dolori che mi hai inflitto sono davvero tanti, indicibili, e mi prendo la mia luce (che non è quella del tuo faro). Che poi manco il cuore di scriverle tu due righe per tua figlia, delle quali non comprendo l’esigenza giacché non sa neppure leggere. Sta smania di apparire ad ogni costo. Bah

Stefano Codegoni attacca Soleil Sorge dopo la lite con Sophie

Nelle scorse ore, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, c’è stato un duro scontro tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge su l’abuso di alcuni trattamenti estetici. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ si è sfogata a lungo con Giucas Casella:

Certo! ‘Che se vai ti buttano nell’umido?’. Ma come ti permetti? A parte il fatto che io non sono proprio di plastica. Anche poi se lo fossi? Anche se io fossi di plastica… E non lo sono visto che si è rifatta dalla testa ai piedi, lei, che la smettesse che si è rifatta tutta la faccia. Nasa, labbra, zigomi e poi mi rompe il caxxo. Pensa te.

Il papà della diciannovenne, Stefano, è intervenuto su Twitter lanciando una frecciatina nei confronti dell’influencer: