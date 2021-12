GF Vip 2021, Alex Belli reagisce alle foto di Delia Duran: “Fake gossip che odio” (video)

Nel corso dell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, in onda, stasera lunedì 10 dicembre, Alex Belli ha commentato, per la prima volta, alle foto di Delia Duran con un altro misterioso uomo:

L’attore ha lanciato ad un appello alla moglie venezuelana per un confronto decisivo all’interno della casa di Cinecittà:

Rimani a casa piuttosto che venire qui per confrontarti con me, per capire quello che c’è qua. Fai questi fake gossip che io odio, non fanno parte di me. Non ho mai fatto un fake gossip in tutta la mia vita. Io vivo la mia realtà, la mia vita dentro una bolla almeno sono vero. Quando vorrai venire qua ed aprire il tuo cuore con me, quello che siamo, quello che sono. Anche il confronto con Soleil era super indisponente, cosa che non sei te. Quando sei vera vinci . Quando tiri fuori il cuore, è la parte che mi ha fatto innamorare di te e di cui sono innamorato. Ti invito a venire qua.