In Turchia, una serata magica rovinata da un particolare episodio. Cosa è successo a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Dopo aver superato ampiamente la crisi mesi fa, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono più felici che mai. Lo hanno confermato questa estate tra vacanze d’amore e anche una recente fuga in Turchia dove, però, nel corso di una cena romantica, sono stati protagonisti di un momento “spiacevole” che ha, in parte, rovinato l’atmosfera di gioia.

Giulia Salemi, cosa è successo a cena e il gesto di Pierpaolo Pretelli

A raccontare quanto vissuto e cosa ha turbato la cena d’amore è stata la stessa Giulia che, con alcune stories Instagram, ha documentato l’accaduto.

“La cosa che più mi ha spezzato il cuore è che ci sono tantissimi animali randagi”, ha detto l’influencer e volto televisivo. Poi, mostrando un bel cane che appunto si aggirava vicino al loro tavolo alla ricerca di cibo, la Salemi ha spiegato cosa ha fatto Pretelli. “Questo cagnolone con gli occhi dolcissimi continuava a guardarci così… Pierpaolo gli ha dato il suo branzino”.

Va detto, però, che al netto della tristezza che la coppia può aver provato vedendo tanti cani e gatti randagi, sicuramente l’atmosfera romantica e la location da sogno in quel di Bodrum avranno certamente mitigato il tutto.

A giudicare dalle foto condivise dai due, poi, il romanticismo per la serata è proseguito a gonfie vele esattamente come la loro estate che li ha visti volare tra Costiera Amalfitana, Saint Tropez, Mykonos e, ora, appunto, in Turchia, a Bodrum.

Di seguito anche un post Instagram recente con la cena tra i due innamorati:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG