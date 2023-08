Uscito il nuovo spot per la stagione di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino. Già tante le polemiche. C’è chi rimpiange Barbara D’Urso…

A lavoro da ormai più di una settimana per il nuovo Pomeriggio 5, Myrta Merlino è diventata protagonista in queste ore per l’uscita dello spot promozionale del programma in vista della stagione televisiva 2023-24. La conduttrice che ha preso il posto di Barbara D’Urso deve subito confrontarsi con chi rimpiange Carmelita e con chi ha espresso pareri negativi dopo la pubblicità della nuova trasmissione.

Myrta Merlino, lo spot di Pomeriggio 5 fa discutere

“Torna Pomeriggio 5 con tutti gli approfondimenti di cronaca, attualità e tanto altro: Myrta Merlino vi aspetta a settembre su Canale 5”. Sono queste le parole scelte sui social dall’account di Mediaset Infinity che ha condiviso lo spot per la stagione che verrà del programma.

Nella pubblicità per la trasmissione con la nuova conduttrice anche la diretta interessata che dice: “Mi chiamo Myrta e vi aspetto qui. Tutti i pomeriggi…”.

Se le attese erano di ben altro tipo, l’impatto col cambio di presentatrice ha portato a commenti di critica evidenti, almeno sui social. Sotto al post di Mediaset Infinity con lo spot, infatti, si legge: “Dite alla Merlino che anche se cerca di travestirsi da Barbara d’Urso, non sarà mai lei. Col cuore”. C’è chi pensa, invece, ai numeri che farà la concorrenza: “Matano volerà al 40% di share”. O ancora: “No comment io non lo seguo… meglio Barbarella”.

Ed è proprio questo ultimo messaggio che fa capire come gran parte del pubblico di Pomeriggio 5 sia dalla parte dell’uscente Barbara D’Urso. In moltissimi hanno scritto: “Era meglio la D’Urso”, “Carmelita molto meglio. Pier Silvio richiamala”.

Insomma, la nuova avventura della Merlino a Canale 5 inizia sicuramente in salita…

Di seguito anche il post condiviso sui social da Mediaset dove possono leggersi, nei commenti, i tanti pareri dei telespettatori:

