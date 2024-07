Giulia De Lellis è stata ricoperta di critiche per l’abito scelto in occasione del matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Il matrimonio più atteso dell’estate, insieme a quello di Diletta Leotta, era quello tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, e tra gli invitati non poteva mancare Giulia De Lellis. Tuttavia, le foto del matrimonio hanno fatto storcere il naso ad alcuni utenti sui social alla vista dell’abito scelto dall’influencer in un’occasione tanto speciale.

Scopriamo che cosa è successo.

Giulia De Lellis: l’abito dell’influencer fa storcere il naso agli utenti

Mentre Cecilia Rodriguez ha optato per tre abiti da sposa, tutti bellissimi ed elegantissimi, Giulia De Lellis ha scelto di indossare un abito rosa con velato che non cela l’intimo indossato dall’influencer.

La scelta dell’abito non è stata apprezzata dagli utenti. Ecco una foto dell’abito indossato.

Potete criticarla, dire tutto ciò che volete,ma per me lei sarà sempre bellissima e la più bella di tutte✨💗

Perché lei ha classe e portamento da vendere!😍#damellis #giuliadelellis @delellisgiulia pic.twitter.com/MFiheMgzQT — 𝓚𝓪𝓽𝓲𝓪🎀 (@CaterinaMonteb4) July 1, 2024

L’abito scelto ha fatto storcere il naso a molti utenti che sui social hanno ricoperto di critiche De Lellis.

“Gdl ma perché questo abito per un matrimonio non stai andando al Coachella dai” commenta qualcuno.

Qualcun altro scrive: “No no no… Coi mutandoni della nonna no… Giulia De Lellis BOCCIATA“.

C’è anche chi commenta non solo il look di Giulia De Lellis ma anche quello di Andrea Damante, anche lui presente alle nozze. “Giulia De Lellis e Andrea Damante sono davvero anime gemelle, guardate lui con l’orlo del pantalone lungo di oltre 5 cm e lei vestita per andare fare aperitivo in spiaggia al tramonto“.

Al momento l’influencer non ha risposto alle critiche ricevute sul web dagli utenti a causa dell’abito indossato.

Giulia De Lellis: il matrimonio e gli incontri inaspettati

Al matrimonio di Cecilia e Ignazio c’erano tantissimi ospiti famosi, tra cui anche Andrea Damante, storico ex fidanzato di Giulia De Lellis.

I due sono stati visti sereni e senza imbarazzo, ma oltre a loro c’era anche Tony Effe, presunto nuovo flirt dell’influencer.

