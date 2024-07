Ambra Angiolini confessa dettagli inediti sulla sua vita, dalla bulimia al rapporto con l’ex marito Francesco Renga. Scopri che cosa ha detto.

Ambra Angiolini, un nome che evoca ricordi della televisione italiana degli anni ’90, ha recentemente rivelato dettagli inediti della sua vita privata in un’intervista a La Repubblica. Dall’iconica partecipazione a “Non è la Rai” alla vita di oggi, Ambra ha attraversato numerosi cambiamenti, mantenendo sempre la sua autenticità.

Ma scopriamo che cosa ha rivelato durante l’intervista.

Ambra Angiolini, il rapporto con Francesco Renga: una storia di pace e rispetto

Ambra Angiolini e Francesco Renga, nonostante la separazione, mantengono un legame profondo e rispettoso.

“In troppi si riempiono la bocca di slogan, ma nella vita non scelgono davvero la pace. Francesco e io l’abbiamo scelta,” ha detto Ambra.

Inoltre, ha confessato: “Può succedere che due persone separate si dicano ancora ti amo. È chiaro che ha un valore legato a qualcosa di grande del passato, che condividiamo felicemente“.

In fondo, la famiglia ha sempre avuto un ruolo centrale nella vita di Ambra. La figlia Jolanda, appassionata di teatro, lavora spesso dietro le quinte con la madre. Leonardo, invece, preferisce mantenere un basso profilo e non essere associato ai genitori famosi. “Una ribellione legittima,” commenta Ambra, sottolineando il desiderio del figlio di trovare la propria strada lontano dai riflettori.

L’impatto di “Non è la Rai” sulla vita di Ambra Angiolini e le battaglie personali

Guardando indietro, Ambra riflette sull’importanza delle parole di Gianni Boncompagni, il mentore che le ha insegnato l’ironia come scialuppa di salvataggio nella vita.

“Diceva ‘non farti fregare, realizzati nella vita vera” ricorda Ambra, che continua a portare con sé queste lezioni di vita.

Ma Ambra non ha mai nascosto le sue battaglie personali, dalla lotta contro la bulimia alle cause sociali che ha sposato fin da giovane. Il suo impegno per la comunità LGBTQ+ e la questione femminile riflettono una vita dedicata alla giustizia e all’uguaglianza.

“Le mie cause le ho scelte da ragazzina. La comunità Lgbtq+, con cui convivo da una vita, la famiglia che mi sono scelta. La questione femminile, non solo perché nasco donna, il no a ogni razzismo. Messe insieme raccontano la mia politica” ha dichiarato l’attrice.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG