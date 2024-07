Quanto è cambiata negli anni Giulia De Lellis? Scopriamo il prima e il dopo della famosa influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Giulia De Lellis è una delle influencer più famose d’Italia, ma è anche un volto molto popolare della televisione. Infatti, è proprio la televisione che l’ha resa nota, grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne. Dal 2016 a oggi l’influencer è cambiata molto negli anni, e la sua carriera si è evoluta. Ma scopriamo quanto è cambiata Giulia De Lellis.

Giulia De Lellis: da corteggiatrice a influencer

Giulia De Lellis, nata a Zagarolo nel gennaio 1996 e cresciuta a Pomezia, è diventata famosa grazie al dating show Uomini e Donne. Proprio lì, nel 2016, incontra Andrea Damante, suo fidanzato storico con cui condivide anni della sua vita.

Ecco una foto di Giulia De Lellis nel 2016.

Dopo l’esperienza di Uomini e Donne, la fama di De Lellis cresce anche sui social, e nel 2017 partecipa al Grande Fratello Vip.

Dalla sua esperienza televisiva, Giulia De Lellis inizia ad accrescere anche la sua fama sui social, diventando una influencer seguitissima.

Ecco uno scatto del 2017.

Giulia De Lellis: libri, serie tv e film

Dopo la rottura con Andrea Damante, Giulia De Lellis stupisce tutti con il suo libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”, scritto insieme a Stella Pulpo. Il libro le regala un successo enorme, risultando il più venduto in Italia nel 2019.

Ecco una foto dell’influencer nel 2020.

Oltre all’esperienza da scrittrice, negli anni ha anche vestito i panni dell’attrice, sia per la web serie “Una vita in bianco” che per il film “Genitori vs Influencer” di Michela Andreozzi uscito nel 2021. Ecco uno scatto dell’influencer sul set.

Giulia De Lellis: una carriera variegata e ricca di successi

Da quando era una semplice corteggiatrice di Uomini e Donne ad oggi le cose sono molto cambiate per Giulia De Lellis. Infatti, oggi lei è una vera e propria imprenditrice di successo, tanto da aver anche tenuto una lezione al master dell’Università Bocconi di Milano.

Oltre ad essere un personaggio televisivo e un’influencer con oltre 5 milioni di follower, De Lellis è anche una conduttrice televisiva. Infatti, ha condotto la prima edizione italiana del reality Love Island ma anche Amore alla prova – La crisi del settimo anno su Real Time e altri ancora.

Ecco una foto dell’influencer nel 2023.

Giulia De Lellis: quanto è cambiata

Dal 2016 ad oggi Giulia De Lellis ha vissuto un success crescente, e ancora in ascesa. Ma quanto è cambiata fisicamente?

La bella influencer ha ammesso di aver fatto ricordo alla medicina estetica per migliorare alcuni aspetti del suo fisico. Infatti, ha dichiarato di essersi rifatta il seno e anche di aver fatto qualche ritocchino al naso.

Ecco una foto del prima e dopo di Giulia De Lellis.

