Dopo l’uscita del suo pezzo musicale, Massimiliano Varrese si è trovato a cantare in Svizzera. Il risultato però ha fatto discutere…

Ha lanciato di recente un singolo musicale dal titolo ‘Clap Clap’ in cui parla, anche, dell’esperienza al Grande Fratello. Il risultato, fino ad ora, però, non sembra essere stato eccezionale. Stiamo parlando di Massimiliano Varrese che ha portato il brano pure in Svizzera dove si è esibito suscitando diversi commenti, prima e dopo la performance.

Massimiliano Varrese canta in Svizzera

In queste ore, sul web, è stato condiviso da alcuni utenti un video dove Varrese si esibisce in Svizzera in occasione dell’Italian Music Festival. L’attore ha portato il suo brano ‘Clap Clap’ ma il risultato non sembra essere stato eccezionale. Massimiliano, infatti, è arrivato sul palco dell’evento quando ancora sul maxi schermo era trasmessa la partita tra l’Italia e la Svizzera dell’Europeo 2024 e, anche questo, non lo ha aiutato.

“Apritemi il microfono, grazie, ciao. Per me è un onore essere qui. Mi sa che gli italiani sono andati a casa dopo il 2 a 0. Ci siete ancora? E allora fatevi sentire dai su”, ha detto per stimolare il pubblico. “Adesso voglio cantarvi il mio ultimo singolo che è appena entrato nella classifica della musica indipendente in Italia. Non so se avete visto il Grande Fratello italiano, no? Sì? Gli italiani sì perché mi hanno fermato prima. Questa canzone parla della mia esperienza in questo reality per la mia prima volta nella mia vita. Diciamo che è un po’ un invito a non dare retta al giudizio degli altri e ad avere il coraggio di essere sé stessi e adesso ce l’ascoltiamo”.

La reazione del pubblico e quella del web

Il filmato con l’ingresso davanti al pubblico svizzero dell’ex gieffino è diventato virale sul web con diversi utenti che si sono trovati a commentare i momenti che hanno preceduto l’esibizione (che però non si vede nel video). Non sono mancati pareri ironici che hanno fatto riferimento all’assenza di “sostegno”. In particolari alcuni utenti hanno sottolineato come nessuno abbia filato Varrese anche perché, di spalle a lui, era trasmessa la sfida della Nazionale italiana contro la Svizzera.

