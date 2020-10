Dopo aver pubblicato un intero libro contro il suo ex Andrea Damante raccontando di tutti i suoi tradimenti, stavolta nell’occhio del ciclone sembrerebbe proprio esserci finita lei: Giulia De Lellis. Come ben saprete, l’influencer è ora impegnata con un caro amico di Andrea Damante, tale Carlo Gusalli Beretta. Giulia De Lellis e Carlo si sarebbero conosciuti questa estate nel corso di una vacanza di gruppo, durante la quale Giulia era ancora fidanzata con il dj veronese. Da qui il dubbio: Giulia e Carlo hanno iniziato la loro relazione quando lei era ancora impegnata con l’ex tronista di Uomini e Donne?

A seguito dell’intervista rilasciata da Andrea Damante a Uomini e Donne, sembrerebbe proprio di sì, ma è qui che interviene Giulia. Sul suo profilo Instagram, la De Lellis ci ha tenuto a precisare:

“Dire che ho tradito mi sembra un po’ grave… Poi se fa comodo raccontarlo per ridere ok, ma fino ad un certo punto. Portate pazienza ma la mia testa non arriva al marcio dove arrivano altri”.

Come forse saprete, è stato per primo Andrea Damante ad insinuare che Giulia si frequentasse già con Carlo e da tempo. Il dj ha spiegato a Silvia Toffanin che sin dalla prima vacanza trascorsa con Giulia e con Carlo insieme aveva notato sguardi provocanti tra i due, senza tuttavia dar peso alla cosa. Ora Andrea si è detto tormentato all’idea che tra la sua ex fidanzata e uno dei suoi più cari amici, Carlo, ci sia potuto essere stato qualcosa proprio nel corso di quella fatidica vacanza insieme. Dove starà la verità? Giulia ha già chiarito la sua posizione. Andrea avrà davvero mentito a favore di telecamera? Certo è che a noi era sembrato piuttosto sincero, soprattutto nell’aver voluto raccontare di aver acquistato una grande casa a Milano per viverci con Giulia. L’amore dei Damellis è davvero arrivato al capolinea o tra i due tornerà il sereno?