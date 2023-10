Curioso dettaglio sul cellulare di Giulia De Lellis notato da una fan. Nello sfondo del telefono è apparso un uomo decisamente famoso…

Sempre molto attiva sui social, Giulia De Lellis ha sorpreso i suoi tantissimi seguaci su Instagram in queste ore. Il motivo? Il particolare sfondo del proprio telefono cellulare usato. La ragione è da ricercarsi nel soggetto utilizzato dall’influencer: un uomo ma non il suo fidanzato Carlo Beretta…

Giulia De Lellis, il curioso sfondo del telefono

Attraverso alcune stories su Instagram, la De Lellis ha sorpreso i propri fan per uno sfondo curioso utilizzato per il proprio telefono cellulare. A quanto pare, l’influencer è rimasta affascinata dalla serie tv “Beckham” che racconta i retroscena della carriera del giocatore ma anche della storia d’amore tra lui e Victoria.

A conferma di questo, come detto, un particolare che è stato notato dai fan della ragazza. Infatti, in una storia social dedicata, in realtà, a sua madre, Giulia ha inquadrato il telefono dove appariva proprio la foto di un giovane David Beckham con uno stile super quando era ancora calciatore.

Tanti suoi seguaci sono rimasti sorpresi del fatto che non ci fosse una sua foto personale o del fidanzato Carlo Beretta ma, appunto, quella dell’ex Spice Boy.

“Ma davvero hai lui come blocco schermo?”, le ha chiesto un utente come mostrato proprio dalla ragazza. Lei, senza badare troppo ai modi, ha replicato che questa domanda non avesse nulla a che fare con la storia social da lei condivisa dove, come detto, omaggiava sua madre con tante belle parole.

Insomma, una curiosa gag nata per caso ma che ha comunque generato un pizzico di tensione tra l’influencer e qualche criticone di cui, purtroppo, il mondo social è pieno.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della bella influencer in tutto il suo splendore:

