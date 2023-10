Hiro ancora non si trova: il gatto di Nino Frassica è sparito e dopo 15 giorni di ricerca tutta la famiglia ha una forte paura.

Non sono bastati i tanti appelli social e neppure l’intervento massiccio dei cani molecolari: il gatto di Nino Frassica a Spoleto non si trova. Il noto attore, insieme alla sua famiglia, è tornato su Instagram per raccontare l’attuale situazione e anche la sua grande paura per quello che potrebbe essere accaduto a Hiro.

Nino Frassica ancora senza gatto: tutta la città bonificata

Dopo oltre due settimane di ricerca, Frassica è tornato a parlare del suo gatto scomparso che, ancora oggi, non si trova. Il noto attore è apparso in un video social su Instagram con sua moglie e con un ragazzo che ha aiutato nelle ricerche: “È stata fatta una bonifica mai fatta prima, Spoleto è stato bonificato tutto. Il gatto non si trova e non è in superficie”, le parole del giovane che compare con Nino e la moglie. “È a casa, da qualche parte, in una viuzza, uno scantinato o garage. Se ci date informazioni riceverete una ricompensa”, ha detto poi lo stesso comico. Anche la moglie ha preso poi la parola aggiungendo: “Ha bisogno di cure perché ha un piccolo tumore e un problema agli occhi”.

Il messaggio che accompagna il video, poi, fa comprendere ancora meglio la grande paura della famiglia: “Abbiamo lavorato giorno e notte con veri professionisti addestrati alla ricerca degli animali smarriti ma non abbiamo avuto riscontri. La nostra paura è che qualcuno possa averlo in casa. Essendo un gatto fragile e malato ha bisogno di cure, vi preghiamo di riportarci Hiro al più presto”.

Staremo a vedere se dopo tanti giorni, Frassica potrà ricevere una lieta notizia presto.

Di seguito anche il post Instagram del noto attore dove viene spiegata la situazione:

