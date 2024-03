È ufficialmente finita la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta e lo ha fatto sapere l’influencer sul suo profilo Instagram. La frecciatina non è passata inosservata. Ecco cosa ha rivelato.

Dopo mesi di rumors mai confermati è finalmente giunta la conferma ufficiale: tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta è finita. L’annuncio social della definitiva rottura tra i due è giunto tra le storie Instagram dell’influencer che con una frecciatina ha confermato le voci che circolavano ormai da tempo.

Il 29 febbraio, infatti, è stato il giorno in cui la De Lellis ha voluto rompere il silenzio annunciando come stanno realmente le cose.

Giulia De Lellis: “Cosa dura meno delle mie relazioni”

Le storie Instagram di Giulia De Lellis, visualizzate da migliaia di utenti, hanno rivelato dettagli inaspettati sulla sua storia d’amore con Carlo Beretta. Infatti, la 28enne romana ha voluto confermare le voci sulla rottura con una battutina che ha sorpreso i suoi fan.

“Raga, comunque i correttori io me li bevo: probabilmente se c’è una cosa che dura meno sono le mie relazioni” dice Giulia ai suoi follower. Con una battutina sul make up, l’influencer romana ha, quindi, rivelato come stanno realmente le cose con Beretta.

Ma cosa è successo davvero tra i due?

Giulia De Lellis e Carlo Beretta: le cause della rottura

Tra la De Lellis e Carlo Beretta probabilmente è finita da diversi mesi. Infatti, i fan dell’influencer avevano notato l’assenza del fidanzato sui rispettivi profili Instagram.

I due erano stati visti insieme per le ultime volte a Capodanno, che hanno trascorso in Messico. Ma le cause della rottura sono da ricercarsi nella diversità dei loro progetti di vita. Infatti, pare che lei avesse in mente di mettere su famiglia prossimamente, mentre lui (o la sua famiglia) aveva dubbi sul matrimonio.

