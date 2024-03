Nella notte Perla Vatiero e altri coinquilini della casa del Grande Fratello hanno fatto strani discorsi. Gli autori sono costretti a intervenire. Ecco che cosa è stato detto.

Nella casa del Grande Fratello ci sono segreti e parole in codice, e stavolta la concorrente Perla Vatiero è stata ripresa dagli autori per alcune frasi dette nel cuore della notte. Il lungo discorso in codice fatto nella notte ha infastidito alcuni autori che hanno interrotto i gieffini.

Il tutto è successo mentre Perla parlava con altri due coinquilini, Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti. Per qualcuno si tratterebbe di una chiacchierata innocua, mentre per altri il discorso sarebbe riferito ad Alessio Falsone. Che cosa si sono detti?

Grande Fratello: messaggi in codice nella notte

Il discorso, apparentemente a proposito di scarpe, nasconde importanti messaggi ancora da decifrare. “Ci sono le vecchie scarpe e le altre. Quelle da prova vedo che sono molto interessanti e molto coinvolgenti, a volerle… uno può desiderarle. Però per quanto riguarda l’altro paio di scarpe, quella situazione ti va stretta. Se devo aspettare che le vecchie scarpe si allarghino? No, perché… a te comunque ti interessa e stai male se le altre scarpe se ne andassero“.

Queste sono state le parole di Perla Vatiero che hanno allarmato gli autori. Ma di cosa parlava in realtà? Secondo alcuni utenti il discorso era riferito al possibile triangolo amoroso che si starebbe sviluppando negli ultimi giorni all’interno della casa. Il triangolo coinvolgerebbe Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Alessio Falsone.

Grande Fratello: gli autori interrompono il discorso

Gli autori del reality sono sempre molto attenti alle parole dei concorrenti, e per questo motivo ascoltando le parole di Perla si sono sentiti costretti a intervenire.

Infatti, mentre il discorso continuava si è sentita la voce di una delle autrici che diceva: “Ragazzi basta parlare in codice!“. A tale richiamo il discorso sotto le coperte si è concluso.

