Giulia De Lellis festeggia i 26 anni in isolamento e senza veli: le foto

Giulia De Lellis ha festeggiato il suo 26esimo compleanno in isolamento a causa di Covid-19 e sui social ha postato alcune immagini bollenti e senza veli. L’influencer ha scritto – nella didascalia alle foto – di aver festeggiato questo compleanno “senza difese” perché “non ne avrebbe più bisogno.

“Accolgo i miei 26 anni Danzando esattamente così. Con Il miglior sorriso che io possa avere! A braccia aperte … Senza armi, senza difese perché non ne ho più bisogno. La base è quasi solida! Chiusa in casa sola ma circondata d’amore come non mai. Grata alla vita per avermi guidata fin qui, e a me stessa soprattutto, per non aver mai perso la strada. Forse ogni tanto, ma è stato bellissimo poi ritrovarla”, ha scritto.

Nel suo post via social Giulia De Lellis ha mostrato ai fan anche i numerosi mazzi di fiori e i dolci da lei ricevuti in occasione del suo compleanno (che, per ovvie ragioni, ha dovuto trascorrere completamente da sola).

Giulia De Lellis: come sta

Nei giorni scorsi l’influencer aveva aggiornato i fan sulle sue condizioni assicurando loro che avesse avuto solamente alcuni dei comuni sintomi di un’influenza.

“Ho avuto mal di testa, essenzialmente l’unico fastidio grande, oltre un po’ le ossa, è stato il mal di testa, però mi reputo molto molto fortunata”, aveva confessato.