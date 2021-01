Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli genitori bis: è nata la piccola Ambra (foto)  

Nelle scorse ore, sul proprio account ufficiale Instagram, Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli hanno annunciato la nascita della piccola Ambra. La coppia dei neo genitori bis, che ha condiviso sui social, tutte le fasi del parto, ha mostrato, per la prima volta, poche ore fa, la nuova arrivata.

La gioia di papà Giovanni è stata incontenibile:

“Questa notte ho provato l’emozione più bella della mia vita.

Veder nascere “in diretta” mia figlia, è una cosa che auguro a qualsiasi papà ❤

P.s: Grazie alle ostetriche Pina e Valeria, ostetriche straordinarie che, insieme a tutto lo staff sanitario, a partire dal dott.Tinelli, hanno accompagnato @giadapezzaioliofficial, fino alla nascita di Ambra.

Che ha anche un altro primato (almeno qui nell’ospedale di Scorrano -Lecce-), vale a dire quello di aver consentito il parto naturale e spontaneo, dopo un precedente parto cesareo.

Testimonianza che anche qui al Sud il personale sanitario è capace e professionale.

Sfatando i luoghi comuni!”

Il post, in poche ore, ha superato i 10 mila like. Molti personaggi del mondo dello spettacolo (da Eva Henger a Loredana Lecciso) hanno fatto sentire la propria vicinanza emotiva ai neo mamma e papà in questo momento così speciale per la vita di un uomo e di una donna.

Anche la modella, nelle scorse ore, sul proprio account Instagram, ha pubblicato una Stories, per dare il benvenuto alla piccola di casa:

“Buongiorno, la vita, l’amore. Benvenuta Ambra!”

Giovanni e Giada hanno già un figlio, Enea.