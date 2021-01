Stefania Orlando, il marito Simone Gianlorenzi: “Andrea Roncato mi ha telefonato” (video)  

Simone Gianlorenzi, marito Stefania Orlando, ospite di ‘Casa Chi’, ha parlato, per la prima volta, della telefonata, intercorsa con la moglie, dopo l’annuncio del nuovo prolungamento del ‘Grande Fratello Vip 5’ fino a lunedì 1 marzo 2021. Il musicista ha cercato di rincuorare la conduttrice visibilmente provata dai tanti mesi di isolamento:

“Non l’ho presa benissimo. Per me lei può restare anche un altro anno, l’importante è che stia bene, che sia felice e con il sorriso, se deve restare e stare male meglio che torni a casa. Io temo per la sua incolumità psicologica, è una grossa pressione vivere per tanti mesi in quella situazione, sono preoccupato anche per quando tornerà alla vita normale, non ho risposte, ho molti quesiti, speriamo bene”.

Simone, inoltre, ha confessato di aver sentito, in privato, Andrea Roncato, al centro di una querelle con l’ex compagna a distanza di oltre vent’anni dalla loro separazione:

“Sì, ci siamo sentiti. Andrea mi ha telefonato, ci siamo confrontati ed è stata una telefonata molto carina, io gli ho mostrato la nostra vicinanza e il nostro affetto. Ci siamo detti quello che pensiamo, lui ha concluso dicendo che tifa Stefania e di non farla uscire. Era molto felice del suo percorso. Ci siamo anche promessi che ci saremmo visti a bocce ferme tutti insieme”.

La telefonata tra l’ex e l’attuale marito di Stefania Orlando

Infine, Gianlorenzi ha commentato l’amicizia tra Stefania e Tommaso Zorzi che, sicuramente, proseguirà fuori dal loft di Cinecittà:

“Stefania ha una forte personalità e al costo di essere se stessa ha rinunciato a tante cose nella vita. Stefania ha un carattere molto forte ma anche molto fragile, ha bisogno anche di sicurezze e certezze, nella vita di tutti i giorni quella sicurezza sono io che ci sono sempre e lei c’è per me, nella Casa l’ha trovata in Tommaso. E’ una cosa profonda, che va al di là del gioco, più intima”.